Скандальный проект "Дом-2" до сих пор влияет на жизнь телеведущей Ксении Собчак

Об этом пишет Стархит.

На этот раз Ксении Собчак приписали роман с продюсером телепроекта "Дом-2".

С громким заявлением выступила Василина Михайловская, с мужем которой якобы телеведущая состояла в романтических отношениях.

Женщина также заявила, что Ксения Собчак якобы добилась успеха в шоу-бизнесе только через постель с ее бывшем мужем.

На обвинения Ксения Собчак решила ответить с юмором в своем Instagram.

«У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, все мои достижения давно списаны на невидимый редактор в «ухе», но есть еще версии», — с иронией написала телеведущая в Instagram Stories.

Что касается Василины Михайловской, то она не подбирала слов в адрес Ксении Собчак и даже сравнила ее с девушкой легкого поведения.

«Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно, стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал, увлекшийся по уши, мой бывший муж. До этого она была просто «дочь политика» и «тусовщица внутри Садового кольца». У каждого свой путь. В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — шл**и», - ранее жестко заявляла бывшая жена продюсера "Дома-2".

Ранее мы рассказывали, как Ксения Собчак едва не довела певца Льва Лещенко до самоубийства.

Весной сестра Игоря Крутого отмечала круглую дату в кругу семьи и друзей, и на празднике был Лев Лещенко, переболевший позже китайским вирусом.

А через время Ксения Собчак заявила, что больной Лев Лещенко на вечеринке заразил гостей.

По словам Крутого, Лещенко, узнав о словах Собчак, позвонил ему и признался, что думал о самоубийстве при условии, если информация популярной телеведущей потвердится.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм

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