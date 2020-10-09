Скандальный проект "Дом-2" до сих пор влияет на жизнь телеведущей Ксении Собчак
Об этом пишет Стархит.
На этот раз Ксении Собчак приписали роман с продюсером телепроекта "Дом-2".
С громким заявлением выступила Василина Михайловская, с мужем которой якобы телеведущая состояла в романтических отношениях.
Ани Лорак ошеломила видом в золотом платье с глубоким декольте, народ онемел от восторга: "Нет слов!"
На зависть Джоли и Энистон: молодая любовница Брэда Питта показалась во всей красе, откровенные фото
Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."
"Должны платить 25 тысяч гривен": с украинцев сдерут налог по новым правилам, что нужно знать
Женщина также заявила, что Ксения Собчак якобы добилась успеха в шоу-бизнесе только через постель с ее бывшем мужем.
На обвинения Ксения Собчак решила ответить с юмором в своем Instagram.
«У успеха всегда тысячи отцов. Я думала, все мои достижения давно списаны на невидимый редактор в «ухе», но есть еще версии», — с иронией написала телеведущая в Instagram Stories.
Что касается Василины Михайловской, то она не подбирала слов в адрес Ксении Собчак и даже сравнила ее с девушкой легкого поведения.
«Дети жестоки с котами, девушки безжалостны к женам. Но именно публичность предательства мужа травмирует так, что ты покрываешься шрамами, как броней. И больше ничего невозможно. А что Ксюша? Отряхнулась и побежала себе дальше. Только уже более уверенно, стряхивая с бревна напарницу. Я потом наблюдала ее тактику. Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал, увлекшийся по уши, мой бывший муж. До этого она была просто «дочь политика» и «тусовщица внутри Садового кольца». У каждого свой путь. В извечной игре мужчины и женщины, у первого есть дополнительный козырь — шл**и», - ранее жестко заявляла бывшая жена продюсера "Дома-2".
Ранее мы рассказывали, как Ксения Собчак едва не довела певца Льва Лещенко до самоубийства.
Весной сестра Игоря Крутого отмечала круглую дату в кругу семьи и друзей, и на празднике был Лев Лещенко, переболевший позже китайским вирусом.
А через время Ксения Собчак заявила, что больной Лев Лещенко на вечеринке заразил гостей.
По словам Крутого, Лещенко, узнав о словах Собчак, позвонил ему и признался, что думал о самоубийстве при условии, если информация популярной телеведущей потвердится.
Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм
Как сообщала Politeka, горячая Собчак в свадебном корсете растаяла в объятиях Богомолова
Также Politeka писала, что кучерявая Ксюша Собчак очаровала юностью на застолье у Боярского