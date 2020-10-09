Курси долара і євро приємно здивують українців

Про це йдеться у свіжому курсі валют, який був опублікований на порталі Національного банку.

Так, українці можуть готуватися до невеликого ослаблення курсу долара по відношенню до гривні.

На сьогодні, 9 жовтня, Національний банк вирішив послабити курс долара на 4 копійки - до 28,28 грн/$. Що стосується курсу євро, то він був також знижений на 9 копійок (до 33,27 гривень).

На міжбанківському валютному ринку курс долара, у свою чергу, у продажу впав на 9 копійок до 28,23 грн/$, курс купівлі опустився також на 9 копійок – до 28,21 гривень. Курс євро у продажу знизився на 16 копійок до 33,15 гривень відповідно.

Таким чином, курс валют на 9 жовтня встановлений Національним банком на наступному рівні:

- $100 - 2828,36 гривень (-0,0404 грн)

- 100 євро -33,2799 гривень (-0,0504 грн)

Раніше ми розповідали, що буде з курсом долара до кінця року.

За словами глави НБУ, пропозиція валюти від експорту в найближчі місяці має зрости, але регулятор не буде втручатися в ситуацію на ринку.

"Незалежно від того, куди буде рухатися курс, ми не будемо ламати ринковий тренд і продовжимо згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно...",- попереджав раніше Кирило Шевченко.

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