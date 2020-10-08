Стало відомо про радісну подію в родині телеведучого Дмитра Комарова
Прекрасною новиною в своєму Instagram поділилася рідна сестра шоумена Ангеліна Комарова.
Так, дівчина поділилася фотозвітом з клініки, в якій у неї приймали пологи.
На знімках щаслива Ангеліна Комарова позує з маленькою донькою в оточенні близьких людей, серед яких є і дружина телеведучого Олександра Кучеренко.
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"Будь найщасливішою на світі", - підписала Ангеліна Комарова зворушливу публікацію в своєму особистому мікроблозі.
Користувачі засипали рідну сестру Дмитра Комарова лайками і захопленими коментарями, а також побажали міцного здоров'я малятку.
"Моя дівчинка, ти неймовірно красива матуся. Нехай малятко буде найщасливішою", " вітаю Вас Ангеліна! Ростіть великими, здоровими, красивими, розумними, здорових животиків вам", "Аааа..Поздоровляю! Міцного здоров'я доньці та матусі!", "Вітаю вас і вашу сім'ю: красивих і цікавих людей повинно бути більше", "Вітаю з народженням чудесної малятка", " красуня! Щастя манюні, татові і мамі!",- написали шанувальники в коментарях.
Раніше Дмитро Комаров приголомшив зверненням з лікарні.
Так, шоумен виставив свіжі фото, на яких він у лікарняному білому халаті і захисній масці стояв в оточенні медиків.
Таким чином, він хотів привітати медиків з Міжнародним днем лікаря.
"... Хочу сказати кожному лікарю, провізору, медсестрі, санітарці та іншим медпрацівникам: я пишаюся вашою професією. Коли стикаюся з несправедливістю по відношенню до нашої медицини, недосконалістю...",- написав він у мікроблозі.
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