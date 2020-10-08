Відомий молдавський співак Дан Балан здивував незвичайними танцювальними рухами в стильному образі

Артист, якому після шоу "Голос країни" приписують роман з Тіною Кароль, поділився кумедним коротким відео в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Балан опублікував кадри зі свого нового кліпу на пісню "Crazy Loop-80's on my brain". У ньому співак приміряв на себе стильний образ з 80-х. на ньому біла сорочка, штани з підтяжками, краватка і стильні окуляри в білій оправі.

На короткому фрагменті з кліпу Балан забавно танцює під запальну музику, повторюючи один і той же рух.

Шанувальники співака не змогли пройти повз таких кадрів. При цьому деякі відзначають, що танець співака більше нагадує припадок.

"Дан, чекаємо альбом, який ти написав під натхненням Тіни Кароль. Коли він уже вийде?""Останній романтик Кишинева, Повернись", "Дан, не реальний! Почуття ритму, пластичність, музикальність! Час не владний над Даном! Сподіваємося, нас чекає сюрприз!", "Рухи вогонь, я б не змогла так", "Дан від таких рухів, дихання завмирає", "Припадковість зараз в моді. Бачили відео де модель з припадками виходила на подіум?" ,- пишуть люди в коментарях.

Нагадавши, смиканий Дан Балан розбурхав новим відео, Кароль виявилася не при справах: "краще б була Тіна...".

Як повідомляла Politeka, фліртуючу Тіну Кароль запідозрили в романі зі своїм гітаристом: "Вся історія з Даном Баланом...".

Також Politeka писала, що спільне відео Тіни Кароль і Дана Балана викликало справжній переполох: "нарешті всі сумніви пішли".