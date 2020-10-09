Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна вразили навичками бойових мистецтв
Відповідне відео з'явилося на фан-акаунті в Instagram, присвяченому Єлизаветі і Гаррі Галкіним.
Ролик, ймовірно, був записаний в гаражі сімейного особняка.
"Пані та панове, сьогодні ми вам розповімо про найкращий кунг-фу. Сьогодні у нас найзнаменитіший кунг-фу", - заявила Ліза Галкіна, анонсуючи виступ свого брата.
Ані Лорак приголомшила виглядом в золотій сукні з глибоким декольте, народ онімів від захвату: "Немає слів!"
Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав сліз, почувши вердикт лікарів: "Спочатку це був просто біль"
Ольга Бузова без ліфчика епічно зганьбилася перед публікою: "Підлизнула так підлизнула"
Христина Асмус в прозорій білизні приголомшила відвертими позами: "Російська Шерон Стоун"
Далі син Алли Пугачової і Максима Галкіна показав свої "бойові" навички, розбиваючи головою кілька невеликих шматків пінопласту.
"Весь... На дрібні шматочки", - додав Гаррі Галкін в кінці відеоролика.
"Ви Така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Лізка знову зі сміху мало не уписалася", "я сміялася від душі!", "Обожнюю цих діток"," солодкі", " такі витівники. Молодець. Обожнюю їх", "Класні діти, все по-справжньому, без фальші", - відреагували на відео фанати в коментарях.
Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео щасливого Галкіна зі своїми двійнятами Лізою і Гаррі, матері сімейства Алли Пугачової при цьому в кадрі не було.
Так, гуморист разом з нащадками сиділи на плетеному диванчику з подушками у дворі їх розкішного особняка. Всі троє при цьому досить посміхалися.
"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило!",- реагували фанати на новий знімок.
Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".
Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки:»зараз йому Алка підправить фізію".
Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.