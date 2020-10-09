Діти Алли Пугачової і Максима Галкіна вразили навичками бойових мистецтв

Відповідне відео з'явилося на фан-акаунті в Instagram, присвяченому Єлизаветі і Гаррі Галкіним.

Ролик, ймовірно, був записаний в гаражі сімейного особняка.

"Пані та панове, сьогодні ми вам розповімо про найкращий кунг-фу. Сьогодні у нас найзнаменитіший кунг-фу", - заявила Ліза Галкіна, анонсуючи виступ свого брата.

Далі син Алли Пугачової і Максима Галкіна показав свої "бойові" навички, розбиваючи головою кілька невеликих шматків пінопласту.

"Весь... На дрібні шматочки", - додав Гаррі Галкін в кінці відеоролика.

"Ви Така впевнена в собі! Я захоплююся вами! Не знаєте де можна прокачати впевненість, підвищити самооцінку?", "Лізка знову зі сміху мало не уписалася", "я сміялася від душі!", "Обожнюю цих діток"," солодкі", " такі витівники. Молодець. Обожнюю їх", "Класні діти, все по-справжньому, без фальші", - відреагували на відео фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилося відео щасливого Галкіна зі своїми двійнятами Лізою і Гаррі, матері сімейства Алли Пугачової при цьому в кадрі не було.

Так, гуморист разом з нащадками сиділи на плетеному диванчику з подушками у дворі їх розкішного особняка. Всі троє при цьому досить посміхалися.

"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило!",- реагували фанати на новий знімок.

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки:»зараз йому Алка підправить фізію".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.