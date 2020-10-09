Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поразили навыками боевых искусств

Соотвествующее видео появилось на фан-аккаунте в Instagram, посвященном Елизавете и Гарри Галкиным.

Ролик, вероятно, был записан в гараже семейного особняка.

"Дамы и господа, сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу. Сегодня у нас самый знаменитый кунг-фу", - заявила Лиза Галкина, анонсируя выступление своего брата.

Далее сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина показал свои "боевые" навыки, разбивая головой несколько небольших кусков пенопласта.

"Все... На мелкие кусочки", - добавил Гарри Галкин в конце видеоролика.

"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Лизка опять со смеху чуть не уписалась", "Я смеялась от души!", "Обожаю этих деток", "Сладкие", "Такие затейники. Молодцы. Обожаю их", "Классные дети, все по-настоящему, без фальши", - отреагировали на видео фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, в сети появилось видео счастливого Галкина со своими двойняшками Лизой и Гарри, матери семейства Аллы Пугачевой при этом в кадре не было.

Так, юморист вместе с отпрысками сидели на плетеном диванчике с подушками во дворе их роскошного особняка. Все трое при этом довольно улыбались.

"Очень классное фото. Дети сияют счастьем рядом возле такого любящего папы!», «Да, Лизочка, с твоими мамочкой Аллой и папочкой Максимом Вам с Гарриком повезло!", - реагировали фанаты на новый снимок.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.