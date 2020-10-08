Стало відомо, як Ксенія Собчак вплинула на здоров'я Льва Лещенка, який вже перехворів китайським вірусом

Гучну заяву зробив композитор Ігор Крутой в інтерв'ю Youtube-шоу "Альона, блін!".

Як відомо, навесні сестра Ігоря Крутого відзначала круглу дату в колі сім'ї та друзів, і на святі був Лев Лещенко, який перехворів пізніше китайським вірусом.

А через час Ксенія Собчак заявила, що хворий Лев Лещенко на вечірці заразив гостей.

За словами Крутого, Лещенко, дізнавшись про слова Собчак, подзвонив йому і зізнався, що думав про самогубство за умови, якщо інформація популярної телеведучої затвердиться.

"Льова, ти, що, з глузду з'їхав?!"- емоційно відповів Тоді продюсер Ігор Крутой.

"Там ніхто не заразився, а Лещенко подзвонив мені і сказав: „Якби підтвердилося те, про що вона [Собчак] написала, я зрозумів би, що хочу покінчити життя самогубством“. Він сприйняв це так, що хотів собі кулю в лоб пускати», - продовжив він в ефірі програми.

Після інциденту Ксенія Собчак виходила на зв'язок з Левом Лещенком і запрошувала його в своє шоу, але відомий виконавець відмовився.

Раніше Ксенія Собчак прокоментувала масові протести в Білорусі. За її словами, виконувати накази, які віддає людина, що чіпляється за владу, злочинно.

Вона порадила росіянам звернути особливу увагу на протести в Білорусі:

"Нехай у наших "зірок" поки немає належної сміливості писати повні такого ж праведного гніву пости про протести в Хабаровську, про незаконні посадки після московських мітингів, це нічого, все ще прийде: і сміливість, і бажання. Так завжди закінчується режим того, хто не може вчасно піти і зрозуміти, що змінюваність влади – єдиний мирний шлях розвитку державної влади", - додала Ксенія Собчак.

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