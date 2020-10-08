Стало известно, как Ксения Собчак повлияла на здоровье Льва Лещенко, который уже переболел китайским вирусом

Громкое заявление сделал композитор Игорь Крутой в интервью Youtube-шоу "Алена, блин!".

Как известно, весной сестра Игоря Крутого отмечала круглую дату в кругу семьи и друзей, и на празднике был Лев Лещенко, переболевший позже китайским вирусом.

А через время Ксения Собчак заявила, что больной Лев Лещенко на вечеринке заразил гостей.

По словам Крутого, Лещенко, узнав о словах Собчак, позвонил ему и признался, что думал о самоубийстве при условии, если информация популярной телеведущей потвердится.

"Лева, ты, что, с ума сошел?!" – эмоционально ответил тогда продюсер Игорь Крутой.

«Там никто не заразился, а Лещенко позвонил мне и сказал: „Если бы подтвердилось то, о чем она [Собчак] написала, я понял бы, что хочу покончить жизнь самоубийством“. Он воспринял это так, что хотел себе пулю в лоб пускать», - продолжил он в эфире программы.

После инцидента Ксения Собчак выходила на связь со Львом Лещенко и приглашала его в свое шоу, но известный исполнитель отказался.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала массовые протесты в Беларуси. По ее словам, выполнять приказы, которые отдает человек, цепляющийся за власть, преступно.

Она посоветовала россиянам обратить особое внимание на протесты в Беларуси:

"Пусть у наших "звезд" пока нет должной смелости писать полные такого же праведного гнева посты о протестах в Хабаровске, о незаконных посадках после московских митингов, это ничего, все еще придёт: и смелость, и желание. Так всегда кончается режим того, кто не может вовремя уйти и понять, что сменяемость власти – единственный мирный путь развития государственной власти", - добавила Ксения Собчак.

Напомним, что Собчак с затертым лицом плюнула на все и примерила деловой костюм

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