Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова насмішила мережу незвичайним відео

Даша прославилася після фіналу шоу «Холостяк». Дівчина не тільки стала переможницею проекту, але ще і кинула обранця після шоу через його зраду під час зйомок. Навколо даної історії фанати продовжують поширювати плітки, цікавитися життям дівчини і розпитувати її про особисте життя.

Сама гімнастка мало говорить про свої нові стосунки, але з легкістю публікує ранні кадри, відзняті ще на проекті «Холостяк». Нещодавно Ульянова вирішила поділитися невеликим роликом, показавши тим самим і свою головну суперницю-Дану Оханську.

"Моє обличчя, коли все йде не за планом 😂 признавайтеся, у кого так само ?😅 » "- жартівливо написала Даша.

Ось як реагують фанати Ульянової:

"Всі такі актриси, Даша одна справжня 😻; блін, як смішно, Даша введи рубрику-Вайни на основі Холостяка😂 😂; Я кричала, коли дивилася цього холостяка. Ці твої підкати очей, зітхання 😂просто вогонь 🔥; у мене кожен день таке обличчя 😂; Дашка, ти найкраща😂❤️; крутіше за все був вираз обличчя, коли принесли костюм котика😂 😂 😂 😆; обличчя??? Та ну нафіг...; Дашуль, просто твоя міміка Божественна😂 👌 🏻❤️; захотілося переглянути сезон😂».

Остання переможниця "Холостяка" Даша Ульянова продовжує розбурхувати публіку своїми витівками на відпочинку. Струнка гімнастка не приховує, що їй подобається показувати шпагат в найнесподіваніших місцях. Саме тому своєрідною фішкою спортсменки стали фото в Instagram з демонстрацією шпагату.

Даша вже відрізнялася розтяжкою, показуючи ту на лавці, біля стіни, біля басейну або на яхті. Також Ульянова продемонструвала повітряний шпагат біля фонтану і на природі. Саме тому Дашу називають другою Волочковою, яка отримала скандальну славу за недоречні витівки в публічних місцях.

Ульянова ж на новому фото в стилі Жана-Клода Ван Дамма розтягнулася в шпагаті на машині і знову зухвало нагадала про себе:

"Це фото заслуговує стрічки вдруге" - пише гімнастка.

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