Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як запалювала в сміливих образах на своєму концерті

Співачка через карантин вже кілька місяців практично не виступає, А кожен її концерт зірки сприймається досить бурхливо і сотні фанатів слідують за артисткою, щоб подивитися на виступ.

Під час концерту Тіна часто змінює вбрання, стиль і обстановку на сцені, щоб створити ціле шоу. При цьому деякі з образів часто здаються фанатам занадто сміливими.

Наприклад, на недавньому концерті в Мелітополі Кароль виступила в розстебнутій білій сорочці, що оголює і бюст, і стрункі ноги. Зірка не тільки змогла захопити піснею, але ще і даним чином. Багато фанатів були захоплені рішучістю Тіни, інші ж написали про враження на концерті в цілому:

"Що це за одяг?! Ще б в ночнушка вийшла! Соромно, Тіна, де красиві наряди для сцени?!; Тін, долоню трохи вище😂; я завжди реву на пісні знайти своїх, а коли співаю перехоплює горло, це неймовірна пісня😚 спасибі Тіна; неймовірна😍 😍 😍. І найулюбленіша ❤️; неймовірна 😍; Красоточка наша улюблена 😍; заворожує 😍; в сорочці ще більше заворожуєш».

На фан-сторінці Тіни були показані кадри з фотосесії Тіни, зробленої перед черговим ефіром "танців". Тоді зірка вибрала шикарну сукню від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягує бежевий і короткий, а поверх нього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси і розпущені укладені локони.

У ролику видно саму зірку без всяких зайвих прикрас і сценічного блиску. Також можна помітити, як співачка виглядає в живу, а не так, як на оброблених і відфотошоплених кадрах. Фанати були в захваті:

"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥; тут вона по особливому неймовірна; шик блиск краса🔥 😍 🙌 🏻; це точно; сяй🤗 😍; плаття шикарне, і тіні йде; Тіна Кароль!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😘 Сама сама. Ух. Золота рибка"»

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