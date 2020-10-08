Популярная украинская певица Тина Кароль показала, как зажигала в смелых образах на своем концерте

Певица из-за карантина уже несколько месяцев практически не выступает, а каждый ее концерт звезды воспринимается достаточно бурно и сотни фанатов следуют за артисткой, чтобы посмотреть на выступление.

Во время концерта Тина часто меняет наряды, стиль и обстановку на сцене, чтобы создать целое шоу. При этом некоторые из образов часто кажутся фанатам слишком смелыми.

К примеру, на недавнем концерте в Мелитополе Кароль выступила в расстегнутой белой рубашке, оголяющей и бюст, и стройные ноги. Звезда не только смогла восхитить песней, но еще и данным образом. Многие фанаты были восхищены решимостью Тины, другие же написали о впечатлениях на концерте в целом:

«Что это за одежда?! Ещё бы в ночнушка вышла! Стыдно, Тина, где красивые наряды для сцены?!; Тин, ладонь чуть выше😂; Я всегда реву на песне Найти своих, а когда пою перехватывает горло, это невероятная песня😚 Спасибо Тина; Невероятная😍😍😍. И самая любимая ❤️; Невероятная 😍; Красоточка наша любимая 😍; Завораживает 😍; В рубашке еще больше завораживаешь».

На фан-странице Тины были показаны кадры с фотосессии Тины, сделанной перед очередным эфиром «Танцев». Тогда звезда выбрала шикарное платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова. Снизу наряд обтягивающей бежевый и короткий, а поверх него надет длинный атласный красный шлейф спереди и сзади. Образ дополняли многочисленные украшения и распущенные уложенные локоны.

В ролике видно саму звезду без всяких лишних украшений и сценичного блеска. Также можно заметить, как певица выглядит в живую, а не так, как на обработанных и отфотошопленных кадрах. Фанаты были в восторге:

«🤤🤤🤤🤤богиня не то слово это даже не описать♥; Тут она по особенному невероятна; Шик блеск красота 🔥😍🙌🏻; Это точно; Сияй🤗😍; Платье шикарное, и Тине идёт; Тина Кароль!❤️❤️❤️😘 Самая самая. Ух. Золотая рыбка».

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