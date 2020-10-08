37-річна російська актриса Світлана Ходченкова, яка знімалася в декількох фільмах виробництва "Квартал 95", вразила зовнішністю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актриса опублікувала фотографії з прес-показу фільму»на вістрі".

Світлана Ходченкова на знімках позує в картатому піджаку, одягненому поверх білого гольфу. Також на ній сині джинси і босоніжки з гострим носком.

"Яка ви красуня!!!", "Прямо школярка👏 🔥", «ну прям дівчинка студентка👍", "красива жінка!!!» , - пишуть в коментарях.

Також користувачі Мережі помітили зміни в зовнішності артистки.

"Ви зістригли волосся??? Воно ж у вас шикарне!» ,- зазначили в мережі.

Як відомо, скоро в кінотеатрах з'явиться новий фільм за участю актриси. Судячи з анонсу, фільм буде присвячений пошуку головної жіночої гордості-грудей. Ходченкова гратиме зрілу співачку, яка прагнутиме до збільшення бюста.

Раніше актриса вже публікувала трейлер до фільму, де засвітилася в декількох вельми пікантних сценах. Варто відзначити, що Ходченкова, яка для першої ж своєї ролі в кіно роздяглася, не соромиться демонструвати своє ідеальне тіло.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова приголомшила образом леді-бос на червоній доріжці:"красива така".

Як повідомляла Politeka, Світлана Ходченкова без білизни показала ідеальний захід: "Хочу обійняти і...".

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