39-річний російський комік Гарік Харламов показав свою дочку першокласницю
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував кумедне відео з донькою Настею, яке викликало справжню бурю емоцій в коментарях. На відео дівчинка вела бесіду з татом. Видно було, що вона одягнена в домашній одяг, а її волосся недбало зібране в хвостик.
"Анастасія Ігорівна, ви знаєте прислів'я: зроби справу – гуляй сміливо", - запитав Гарік у дочки.
Малишка не розгубилася і відповіла, що знає інше прислів'я: «скільки тата не годуй, він все одно на кухню дивиться». Кумедна витівка дитини тільки розохотила батька, який поцікавився, хто ж таке цікаве прислів'я придумав. Настя зізналася, що придумала вона.
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За кілька годин відео подивилися понад 1,2 мільйона разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Така солодка", "Харласмус", «треба ж схожа і на маму і на тата», «який тато ненаситний», «така копія мами і тата", "Ну, актриса, звичайно. Гени. Добре відіграє постановку, вже в такому-то віці. Молодець», "Татова дочка", - пишуть люди.
Знайшлися й ті, хто не зрозумів, чому Настя Ігорівна, а не Гаріківна.
"Чому Ігорівна? Або це не його дочка? Я заплутався. Розплутайте мене", "Анастасія Ігорівна??? А чия вона дочка? Його ж не Ігор звуть», - підняли шум неуважні шанувальники.
Нагадаємо, що схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили.
Як повідомляла Politeka, вусатий Харламов побешкетував язичком, збентеживши навіть найсміливіших дівчат: «Ех, Асмус, такого чоловіка втратила».
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