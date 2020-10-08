39-річний російський комік Гарік Харламов показав свою дочку першокласницю

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram він опублікував кумедне відео з донькою Настею, яке викликало справжню бурю емоцій в коментарях. На відео дівчинка вела бесіду з татом. Видно було, що вона одягнена в домашній одяг, а її волосся недбало зібране в хвостик.

"Анастасія Ігорівна, ви знаєте прислів'я: зроби справу – гуляй сміливо", - запитав Гарік у дочки.

Малишка не розгубилася і відповіла, що знає інше прислів'я: «скільки тата не годуй, він все одно на кухню дивиться». Кумедна витівка дитини тільки розохотила батька, який поцікавився, хто ж таке цікаве прислів'я придумав. Настя зізналася, що придумала вона.

За кілька годин відео подивилися понад 1,2 мільйона разів. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Така солодка", "Харласмус", «треба ж схожа і на маму і на тата», «який тато ненаситний», «така копія мами і тата", "Ну, актриса, звичайно. Гени. Добре відіграє постановку, вже в такому-то віці. Молодець», "Татова дочка", - пишуть люди.

Знайшлися й ті, хто не зрозумів, чому Настя Ігорівна, а не Гаріківна.

"Чому Ігорівна? Або це не його дочка? Я заплутався. Розплутайте мене", "Анастасія Ігорівна??? А чия вона дочка? Його ж не Ігор звуть», - підняли шум неуважні шанувальники.

Нагадаємо, що схудлого Гаріка Харламова в ресторані публічно осоромили.

Як повідомляла Politeka, вусатий Харламов побешкетував язичком, збентеживши навіть найсміливіших дівчат: «Ех, Асмус, такого чоловіка втратила».

Також Politeka писала, що Харламова після розлучення з Амсус застукали за сороміцьким заняттям, мережа кипить: «дожився...».