39-летний российский комик Гарик Харламов показал свою дочку первоклассницу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он опубликовал забавное видео с дочкой Настей, которое вызвало настоящую бурю эмоций в комментариях. На видео девочка вела беседу с папой. Видно было, что она одета в домашнюю одежду, а ее волосы небрежно собраны в хвостик.

«Анастасия Игоревна, вы знаете пословицу: Сделай дело – гуляй смело», - спросил Гарик у дочки.

Малышка не растерялась и ответила, что знает другую пословицу: «Сколько папу не корми, он все равно на кухню смотрит». Забавная выходка ребенка только раззадорила отца, который поинтересовался, кто же такую интересную пословицу придумал. Настя призналась, что придумала она.

За несколько часов видео посмотрели более 1,2 миллиона раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Такая сладкая», «Харласмус», «Надо же похожа и на маму и на папу», «Какой папа ненасытный», «Такая копия мамы и папы», «Ну, актриса, конечно. Гены. Хорошо отыгрывает постановку, уже в таком-то возрасте. Молодец», «Папина дочь», - пишут люди.

Нашлись и те, кто не понял, почему Настя Игоревна, а не Гариковна.

«Почему Игоревна? Или это не его дочь? Я запутался. Распутайте меня», «Анастасия Игоревна??? А чья она дочь? Его же не Игорь зовут», - подняли шум невнимательные поклонники.

Напомним, что похудевшего Гарика Харламова в ресторане публично осрамили.

Как сообщала Politeka, усатый Харламов пошалил язычком, смутив даже самых смелых девиц: «Эх, Асмус, такого мужчину потеряла».

Также Politeka писала, что Харламова после развода с Амсус застукали за срамным занятием, сеть кипит: «Дожился…».