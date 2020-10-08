Шоумен Гарік Харламов поділився ексклюзивними кадрами зі зйомок нового комедійного серіалу "Гусар"

Як пише Politeka.net, відео з'явилося у актора в Instagram. На ролику Харламов в образі гусара сидів за столом з пляшкою горілки. Спочатку комік задумливо сидів, а потім почав підтанцьовувати під танцювальну пісню і підспівувати.

Варто відзначити, що актор вельми пластично рухався, але в кінці не зміг стриматися і повівся дуже вульгарно. Харламов висунув язик і почав робити їм непристойні рухи. При цьому дівчина, яка була за кадром, сильно розсміялася, помітивши це.

"Музична пауза між дублями)", - підписав відео комік.

За день його відео подивилися майже 700 тисяч разів. У коментарях йому залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики серіалу, який багатьом не сподобався через вульгарність.

«Ех...Асмус...такого чоловіка втратила...", "Ох вже ці кучері, я закохалася", "Фуфло, серіал для вульгарних п'ятикласників", "відмінний язичок", "сценарій херня!! А гусар просто вогонь!!!", "Ти переграєш братан", "Такого гусара Гузєєва оцінить", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов сильно схуд після розлучення з Христиною Асмус.

Нагадаємо, що розведений Харламов приголомшив різким схудненням і новим образом: «покращав, помолодшав прям».

Як повідомляла Politeka, Харламова після розлучення з Амсус застукали за вульгарним заняттям, мережа кипить: «дожився...».

Також Politeka писала, що розведеного Гаріка Харламова жорстко взяли в облогу за вульгарну роль, мережа кипить: «після першої серії нудило».