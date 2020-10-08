Дочка італійської актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, з'явилася на обкладинці модного глянцю

Як передає Politeka.net, фото обкладинки з'явилося на одній з фан-сторінок дівчини. 16-річна зірка, що сходить, прикрасила обкладинку французького Elle. Вона була одягнена в міні-сукню в білий горошок, поверх якої одягла чорний тісний корсет.

Волосся Діви було розпущене і залишене в природному вигляді. Його не стали вирівнювати або робити з нього зачіску – все виглядало максимально природно. Виглядала дівчина чудово. Зіркові батьки можуть нею пишатися.

"Перша обкладинка. Діва Кассель красива дебютантка. Elle france",-підписали фото автори фан-сторінки.

За кілька годин пост зібрав майже 8 тисяч лайків. У коментарях юній зірці залишили масу приємних слів.

"Вау, молодець Діва", "найкрасивіша", "ідеальна жінка", "Як завжди здорово", "Нехай це буде перша кавер-версія багатьох інших! Удачі", "Це тільки початок, у вас є все необхідне, щоб домогтися успіху, красуня, Діва!", "Дуже красиво і в ідеальному вбранні! Топ!", "Супер", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Діва Кассель блиснула фігурою на пляжі. Юна модель позувала в світлих трусиках і дуже короткій чорній футболці, яка підкреслила її округлі груди.

Нагадаємо, що Діва Кассель викликала фурор видом в бікіні, кадри:"успадкувала всю красу матері".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель в чорних колготках запаморочила голову дорослим образом:"як мама".

Також Politeka писала, що Діва Кассель показала світу рідкісне фото матері:"точна копія".