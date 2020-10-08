Дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, появилась на обложке модного глянца

Как передает Politeka.net, фото обложки появилось на одной из фан-страниц девушки. 16-летняя восходящая звезда украсила обложку французского Elle. Она была одета в мини-платье в белый горошек, поверх которого надела черный тесный корсет.

Волосы Девы были распущены и оставлены в природном виде. Их не стали выравнивать или делать из них прическу – все выглядело максимально природно. Выглядела девушка превосходно. Звездные родители могут нею гордиться.

«Первая обложка. Дева Кассель красивая дебютантка. Elle france», - подписали фото авторы фан-страницы.

За несколько часов пост собрал почти 8 тысяч лайков. В комментариях юной звезде оставили массу приятных слов.

«Вау, молодец Дева», «Самая красивая», «Идеальная женщина», «Как всегда здорово», «Пусть это будет первая кавер-версия многих других! Удачи», «Это только начало, у вас есть все необходимое, чтобы добиться успеха, красотка, Дева!», «Очень красиво и в идеальном наряде! Топ!», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дева Кассель сверкнула фигурой на пляже. Юная модель позировала в светлых трусиках и очень короткой черной футболке, которая подчеркнула ее округлившуюся грудь.

Напомним, что Дева Кассель произвела фурор видом в бикини, кадры: «Унаследовала всю красоту матери».

Как сообщала Politeka, Дева Кассель в черных колготках вскружила голову взрослым образом: «Как мама».

Также Politeka писала, что Дева Кассель показала миру редкое фото матери: "Точная копия".