Дочка італійської актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, вразила фігурою в бікіні

Як передає Politeka.net, серія фотографій з пляжу з'явилася на фан-акаунті дівчини. На фото була зображена юна Діва, яка відпочивала на пляжі. Вона була одягнена в мініатюрний купальник, який підкреслив її округлу фігуру. Волосся красуні було мокре, вона позувала для фото в різних позах.

"Русалка", - підписали автори каналу фото.

Під фото фанати підростаючої зірки залишили масу захоплених коментарів. Багато хто порівнює Діву з її матір'ю, яка до цих пір вважається однією з найкрасивіших жінок світу. Варто відзначити, що Діва теж росте неймовірно красивою дівчиною.

"Краса", "Італійська краса і французький клас", "красива як мама", "після запливу влаштуйте гонку на моторному човні!", "Вона успадкувала всю красу і чуттєвість своєї матері!", "В тобі зібрана вся краса", "Красиво, але стиль і клас мами дійсно інший і вище", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Діву Кассель помітили на зйомках разом з мамою і батьком. Красуня була в ніжному короткому платті, яке підкреслило її юну фігуру. Волосся Діви було розпущене.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав: "Вся в матір".

А ще Politeka повідомляла, що Діва Кассель млосно зігнулася, показавши себе у всій красі:"молода Моніка".

Також Politeka писала, що Діва Кассель вразила красою і пишними формами, вся в матір: «виросла дівчинка».