Дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі і французького актора Венсана Касселя, Діва Кассель, з'явилася в сміливому образі на новій зйомці

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці юної моделі з'явилося спокусливе фото. Діва була одягнена в чорні колготки, сорочку, синій піджак і незвичайні босоніжки. Красуня сиділа на підлозі, склавши ноги в незвичайній позі. Вона дивилася в кадр і виглядала дуже дорослою, незважаючи на свій вік.

"Доброго ранку", - підписали фото автори каналу.

За кілька годин пост з Дівою зібрав понад 8 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Така ж красива, як мама", "Приголомшлива краса", "красива Діва", "Просто безневинна красуня", "ти світишся", "ти чудова Діва", "оригінал", "Хороша по-своєму", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Діва Кассель вразила фігурою в бікіні. Дівчина відпочивала на морі, де її сфотографували папараці. Модель була одягнена в мініатюрний купальник, який підкреслив її округлу фігуру.

Як відомо, Діва - старша дочка Моніки і Венсана. Їй 15 років. Також пара виховує доньку Леоні. Моніка і Венсан були разом 14 років, після чого розлучилися. У 2018 році актор знову одружився на молодій моделі Тіні Кунакі, яка народила йому третю дочку.

Нагадаємо, що Діва Кассель блиснула розкішшю в екстра-міні, Кассель не витримав:"Вся в матір".

Як повідомляла Politeka, Діва Кассель показала світу рідкісне фото матері:"точна копія".

Також Politeka писала, що Діва Кассель блиснула пишними принадами на пляжі: Моніка може пишатися.