Багато моделей вибирають найепатажніші вбрання, щоб продемонструвати свої достоїнства
Зірки у відвертому одязі нагадують нікого іншого, як стриптизерок, передає Politeka.net.
Зокрема, Белла Хадід нерідко демонструє форми в прозорих нарядах, а буває навіть без них. Красуня завжди викликає неоднозначну реакцію в мережі.
Кім Кардашьян обожнює латекс. Свої досить пишні форми красуня без сорому підкреслює настільки сміливим нарядом. І плювати, що таку розкіш їй допомагає натягувати ціла команда стилістів.
Модель Демі Роуз, яка прославилася в мережі завдяки своїм пишним формам, виставляє свої спокусливі обсяги в найвідвертіших нарядах. Такий стиль "стриптизерки" привернув на її сторінку в Instagram мільйони фанатів.
Нерідко своїми образами дивує британська співачка Дуа Ліпа. Красуня демонструє фігуру в обтягуючих і дуже жарких нарядах.
Співачка Рита Ора також ніколи не відрізнялася особливою скромністю. Зірка любить сміливі декольте, різні міні і напівпрозорі наряди без білизни. Тим самим красуня зачаровує своїх фанатів ще більше.
Українська Instagram-модель Олена Омович, яку називають нашою Кардашьян, також нерідко вибирає найвідвертіші вбрання, які здатні інтригувати шанувальників.
А ще одна модель, пишнотіла Анастасія Квітко, часто хвалиться своїми розмірами, що варті заздрості, в занадто відвертих нарядах. Може, зірці варто змінити місце роботи?
Нагадаємо, Белла Хадід показала в Instagram, як вперше за довгий час взяла участь у зйомці в рамках нового проекту. Знаменитість постала перед фанатами в образі розпусниці.
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