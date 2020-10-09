Багато моделей вибирають найепатажніші вбрання, щоб продемонструвати свої достоїнства 

Зірки у відвертому одязі нагадують нікого іншого, як стриптизерок, передає Politeka.net

Зокрема, Белла Хадід нерідко демонструє форми в прозорих нарядах, а буває навіть без них. Красуня завжди викликає неоднозначну реакцію в мережі. 

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VMA’s🖤 Presenting a very very special award !!! This is going to be insane !!!! Styled by @mr_carlos_nazario hair @evaniefrausto makeup @erinparsonsmakeup nails by @nailsbymei 🖤

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Кім Кардашьян обожнює латекс. Свої досить пишні форми красуня без сорому підкреслює настільки сміливим нарядом. І плювати, що таку розкіш їй допомагає натягувати ціла команда стилістів. 

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🍫 BALMAIN 🍫

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Модель Демі Роуз, яка прославилася в мережі завдяки своїм пишним формам, виставляє свої спокусливі обсяги в найвідвертіших нарядах. Такий стиль "стриптизерки" привернув на її сторінку в Instagram мільйони фанатів. 

Нерідко своїми образами дивує британська співачка Дуа Ліпа. Красуня демонструє фігуру в обтягуючих і дуже жарких нарядах. 

Співачка Рита Ора також ніколи не відрізнялася особливою скромністю. Зірка любить сміливі декольте, різні міні і напівпрозорі наряди без білизни. Тим самим красуня зачаровує своїх фанатів ще більше.

Українська Instagram-модель Олена Омович, яку називають нашою Кардашьян, також нерідко вибирає найвідвертіші вбрання, які здатні інтригувати шанувальників. 

А ще одна модель, пишнотіла Анастасія Квітко, часто хвалиться своїми розмірами, що варті заздрості, в занадто відвертих нарядах. Може, зірці варто змінити місце роботи? 

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What do think about my dress ? Dress @prettylittlething 🤍

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Нагадаємо, Белла Хадід показала в Instagram, як вперше за довгий час взяла участь у зйомці в рамках нового проекту. Знаменитість постала перед фанатами в образі розпусниці. 

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