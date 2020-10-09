Багато моделей вибирають найепатажніші вбрання, щоб продемонструвати свої достоїнства

Зірки у відвертому одязі нагадують нікого іншого, як стриптизерок, передає Politeka.net.

Зокрема, Белла Хадід нерідко демонструє форми в прозорих нарядах, а буває навіть без них. Красуня завжди викликає неоднозначну реакцію в мережі.

Кім Кардашьян обожнює латекс. Свої досить пишні форми красуня без сорому підкреслює настільки сміливим нарядом. І плювати, що таку розкіш їй допомагає натягувати ціла команда стилістів.

Модель Демі Роуз, яка прославилася в мережі завдяки своїм пишним формам, виставляє свої спокусливі обсяги в найвідвертіших нарядах. Такий стиль "стриптизерки" привернув на її сторінку в Instagram мільйони фанатів.

Нерідко своїми образами дивує британська співачка Дуа Ліпа. Красуня демонструє фігуру в обтягуючих і дуже жарких нарядах.

Співачка Рита Ора також ніколи не відрізнялася особливою скромністю. Зірка любить сміливі декольте, різні міні і напівпрозорі наряди без білизни. Тим самим красуня зачаровує своїх фанатів ще більше.

Українська Instagram-модель Олена Омович, яку називають нашою Кардашьян, також нерідко вибирає найвідвертіші вбрання, які здатні інтригувати шанувальників.

А ще одна модель, пишнотіла Анастасія Квітко, часто хвалиться своїми розмірами, що варті заздрості, в занадто відвертих нарядах. Може, зірці варто змінити місце роботи?

Нагадаємо, Белла Хадід показала в Instagram, як вперше за довгий час взяла участь у зйомці в рамках нового проекту. Знаменитість постала перед фанатами в образі розпусниці.

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