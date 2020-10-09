Многие моделей выбирают самые эпатажные наряды, чтобы продемонстрировать свои достоинства 

Звезды в откровенных одеждах напоминают никого иного, как стриптизерш, передает Politeka.net

В частности, Белла Хадид нередко демонстрирует формы в прозрачных нарядах, а бывает даже без них. Красотка всегда вызывает неоднозначную реакцию в сети. 

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VMA’s🖤 Presenting a very very special award !!! This is going to be insane !!!! Styled by @mr_carlos_nazario hair @evaniefrausto makeup @erinparsonsmakeup nails by @nailsbymei 🖤

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Ким Кардашьян обожает латекс. Свои довольно пышные формы красотка без стеснения подчеркивает столь смелым нарядом. И плевать, что такую роскошь ей помогает натягивать целая команда стилистов. 

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🍫 BALMAIN 🍫

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Модель Деми Роуз, которая прославилась в сети благодаря своим пышным формам, выставляет свои соблазнительные объемы в самых откровенных нарядах. Такой стиль "стриптизерши" привлек на ее страницу в Инстаграм миллионы фанатов. 

Нередко своими образами удивляет британская певица Дуа Липа. Красотка демонстрирует фигуру в обтягивающих и очень жарких нарядах. 

Певица Рита Ора также никогда не отличалась особой скромностью. Звезда любит смелые декольте, различные мини и полупрозрачные наряды без белья. Тем самым красотка завораживает своих фанатов еще больше. 

Украинская Инстаграм-модель Алена Омович, которую называют нашей Кардашьян, также нередко выбирает самые откровенные наряды, которые способны интриговать поклонников. 

А еще одна модель, пышнотелая Анастасия Квитко, часто хвастается своими завидными размерами в слишком откровенных нарядах. Может, звезде стоит сменить место работы? 

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What do think about my dress ? Dress @prettylittlething 🤍

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Напомним, Белла Хадид показала в Инстаграм, как впервые за долгое время приняла участие в съемке в рамках нового проекта. Знаменитость предстала перед фанатами в образе распутницы. 

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры