Многие моделей выбирают самые эпатажные наряды, чтобы продемонстрировать свои достоинства

Звезды в откровенных одеждах напоминают никого иного, как стриптизерш, передает Politeka.net.

В частности, Белла Хадид нередко демонстрирует формы в прозрачных нарядах, а бывает даже без них. Красотка всегда вызывает неоднозначную реакцию в сети.

Ким Кардашьян обожает латекс. Свои довольно пышные формы красотка без стеснения подчеркивает столь смелым нарядом. И плевать, что такую роскошь ей помогает натягивать целая команда стилистов.

Модель Деми Роуз, которая прославилась в сети благодаря своим пышным формам, выставляет свои соблазнительные объемы в самых откровенных нарядах. Такой стиль "стриптизерши" привлек на ее страницу в Инстаграм миллионы фанатов.

Нередко своими образами удивляет британская певица Дуа Липа. Красотка демонстрирует фигуру в обтягивающих и очень жарких нарядах.

Певица Рита Ора также никогда не отличалась особой скромностью. Звезда любит смелые декольте, различные мини и полупрозрачные наряды без белья. Тем самым красотка завораживает своих фанатов еще больше.

Украинская Инстаграм-модель Алена Омович, которую называют нашей Кардашьян, также нередко выбирает самые откровенные наряды, которые способны интриговать поклонников.

А еще одна модель, пышнотелая Анастасия Квитко, часто хвастается своими завидными размерами в слишком откровенных нарядах. Может, звезде стоит сменить место работы?

Напомним, Белла Хадид показала в Инстаграм, как впервые за долгое время приняла участие в съемке в рамках нового проекта. Знаменитость предстала перед фанатами в образе распутницы.

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