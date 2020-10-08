Українці зіткнулися з пропажею грошей при використанні терміналів Приватбанку

Про проблеми з платежами клієнти банку розповіли у відгуках на сайті "Мінфін".

Так, одна українка поскаржилася на те, що ще 29 вересня здійснювала платіж на суму 4500 грн на рахунок юридичної особи через термінал ПриватБанку.

"За роздрукованим чеком "Результат: Опрацьовано. Строк виконання 3 дні." Подзвонила на гарячу лінію, де оператор мені відповіла, що гроші потрапили в ручну обробку, не переживайте. Але на сьогоднішній день 07.10.2020 р. гроші не зайшли ні на юр.обличчя, ні мені не повернулися. Вони зникли...Подала заявку на пошук грошей через гарячу лінію. Відповідь ошелешив: "На жаль за заявкою на повернення 4500.00 UAH ми не виявили факт збою і змушені відмовити в поверненні коштів..."Куди поділися гроші? Чому не зайшли юрособі?" ,- написала обурена жінка.

У свою чергу, представники банку повідомили, що цим питанням вже займаються фахівці.

Ще один українець втратив гроші при поповненні карти.

"Я поповнював карту на 28100 грн., але вона не поповнилася, вискочила помилка і за поверненням грошей порадили зателефонувати 3700, там я зробив якусь заявку, проте гроші мені дуже терміново потрібні саме зараз і сума там не маленька, буду чекати повернення", - написав він.

Представники банку заявили, що підтвердили факт збою і принесли вибачення за заподіяні незручності.

Нагадаємо, масштабне повернення грошей українцям на картки Приватбанку, заява Мінфіну.

Як повідомляла Politeka, українців захистять від штрафів за невиплату кредитів, в НБУ озвучили нові правила.

Також Politeka писала, що ПриватБанк терміново попередив українців про нові проблеми.