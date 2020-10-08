29-річна телезірка і блогер Настя Івлеєва убила наповал спокусливими кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала селфі, на якому засвітила свої соковиті «персики». Настя була одягнена в мініатюрний купальник. Вона сфотографувала себе тільки зверху, тому в кадр потрапили тільки обличчя і груди красуні, які так і норовили вистрибнути назовні.

Як відомо, зараз Івлеєва відпочиває разом з чоловіком за кордоном. Ці фото вона, судячи з усього, зробила на відпочинку.

За годину пост зірки зібрав майже 600 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Настюх, ти скрізь красуня", "А буде ще фоточка з чоловіком?", "Солодка", "Що на першій красуня, що на другий", "Івлєєва богиня, однозначно", «Насті відпочинок йде явно на користь! Дивіться яка красива", "Ну левиця"," Господи, Івлеєва, ти така нереальна, я просто балдю! Захоплююся тобою!", "Івлеєва, ти з кожним днем все красивіше і красивіше, як?» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва показала фото з Елджеєм біля пальм. Артист присів навпочіпки і дивився в кадр, а Настя на задньому плані підстрибнула вгору. Дівчина була одягнена у футболку, шорти, бейсболку і кросівки.

Нагадаємо, що Івлеєва зганьбилася, засвітивши труси у відвертому образі:"фрік-шоу, нуль жіночності".

Як повідомляла Politeka, спокуслива Івлеєва з "Орла і решки" в бікіні показала змінившийся бюст:"раніше вони були...".

Також Politeka писала, що Настя Івлеєва рекордно розповніла, мережа радіє:"зате сис**і повернулися".