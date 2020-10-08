29-летняя телезвезда и блогер Настя Ивлеева сразила наповал соблазнительными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала селфи, на котором засветила свои сочные «персики». Настя была одета в миниатюрный купальник. Она сфотографировала себя только сверху, поэтому в кадр попали только лицо и грудь красотки, которая так и норовила выпрыгнуть наружу.

Как известно, сейчас Ивлеева отдыхает вместе с мужем за границей. Эти фото она, судя по всему, сделала на отдыхе.

За час пост звезды собрал почти 600 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Настюх, ты везде красотка», «А будет ещё фоточка с мужем?», «Сладкая», «Что на первой красотка, что на второй», «Ивлеева богиня, однозначно», «Насте отдых идёт явно на пользу! Смотрите какая красивая», «Ну львица», «Господи, Ивлеева, ты такая нереальная, я просто балдю! Восхищаюсь тобой!», «Ивлеева, ты с каждым днём все краше и краше, как?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева показала фото с Элджеем возле пальм. Артист присел на корточки и смотрел в кадр, а Настя на заднем плане подпрыгнула вверх. Девушка была одета в футболку, шорты, бейсболку и кроссовки.

Напомним, что Ивлеева опозорилась, засветив трусы в откровенном образе: «Фрик-шоу, ноль женственности».

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ивлеева из "Орла и решки" в бикини показала изменившийся бюст: "Раньше они были...".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева рекордно располнела, Сеть ликует: "Зато сис**и вернулись".