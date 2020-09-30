Зірка передачі "Орел і Решка", популярна російська блогерка Настя Івлєєва показала себе в спокусливому образі

Зірка поділилася кадрами з бекстейджа своєї нової фотосесії у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На двох коротких відео можна побачити, як Івлєєва старанно позує на камеру. Для цих зйомок вона постала в особливо зухвалому образі. На ній чорні джинси в обтяжку з металевим декором, а також короткий червоний топ, під який вона явно не стала надягти ліфчик. При цьому на стегнах красуні помітна смужка від її чорних трусів, яку вона вирішила не ховати.

На кадрах Івлєєва ефектно згинається, демонструючи свій плоский живіт і стегна.

Шанувальники знаменитості активно коментують відео.

"Дуже красива дівчина, але я одна вважаю що з неї роблять лякало", "що за нігті як у Грінча?", "балдеж несусвітній млинець!", "Настюш, як з такими нігтями жити?", "Мені здається це анти сексуально, як жаба Аркадіївна з няньки, в серії де вона в барі з такою ж зачіскою є", "труси вірності", "Ну мати, ти як завжди бореш наповал", "раніше була краще, а зараз стиль якийсь дивний", "фрік-шоу. Нуль жіночності. Сутулість. Настя, тобі треба попрацювати над жіночою енергією. Розслабитися нарешті", - пишуть люди.

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