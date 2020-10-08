За підсумками вересня 2020 року міжнародні резерви України скоротилися на 8,7% і на даний момент складають $26,5 млрд

Про це інформує Politeka з посиланням на прес-службу Національного банку України.

Так, згідно з інформацією Нацбанку, на 1 вересня поточного року міжнародні резерви становили понад $29 млрд, тобто, за місяць скоротилися на $2,6 млрд.

У фінрегулятора скорочення міжнародних резервів пояснили тим, що Україна проходить пік боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями. Повідомляється, що загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення держборгу, а також боргу, гарантованого державою, склав $2,6 млрд, з яких $2,1 млрд направили на обслуговування і погашення єврооблігацій, ще $417 млн – на виконання зобов'язань перед МВФ.

Одночасно з цим, валютні надходження на користь уряду за місяць склали $445 млн, з яких $119 млн – від розміщення держоблігацій. Крім того, минулого місяця попит на валюту перевищив пропозицію через активізацію ділової активності. Для недопущення знецінення гривні, НБУ довелося продати на міжбанку $231,5 млн.

Зазначимо, що на 8 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара на рівні 28.32 грн/$. Курс долара знизився на 4 коп. Курс євро встановлений на рівні 33,33 грн/€. Він знизився на 15 коп.

Раніше ми писали, що українців захистять від прихованих відсотків і санкцій, які стягуються з позичальника. Про це повідомили на офіційному сайті Нацбанку. Зазначається, що президент України підписав законопроект, який зобов'язує фінансові установи розкривати повну вартість кредитів, включаючи ті, які беруться на місяць і становлять менше 5 тисяч гривень (мінімальна зарплата).

Законом встановлюється максимальний розмір штрафу, який фінустанова може стягнути з позичальника в разі прострочення платежу. Ці санкції не повинні будуть перевищувати подвійної суми кредиту.

Як пояснює представник НБУ Ольга Лобайчук, закон дозволить захистити українців, які користуються споживчим кредитом. Так як більшу частину грошей українці займають в небанківських установах, вони часто стають заручниками непрозорих умов і змушені платити великі суми, щоб розрахуватися з боргами.

"Так як вимоги до розкриття інформації не поширювалися на так звані мікрокредити, громадяни мали чимало проблем. Серед основних-нерозуміння повної вартості кредиту і санкцій у разі прострочення, які могли потроїти або навіть збільшити борг людини в десятки разів", - зазначила Лобайчук.

У Національному банку України уточнили важливі моменти щодо виведення з обігу деяких гривень. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці НБУ у Фейсбуці.

Там, підкреслили, що монети номіналом 1 гривня золотистого кольору є дійсним платіжним засобом. Ними можна продовжувати розплачуватися і не потрібно спеціально обмінювати.

Також залишаються в обігу і є законним платіжним засобом паперові банкноти 1 і 2 гривні зразків 2003 – 2007 років.

Уточнюється, що, потрапляючи в банки золотисті 1-гривневі монети і паперові банкноти 1 і 2 гривні не будуть більше повертатися в готівковий обіг. Банки їх вилучатимуть і передаватимуть до Національного банку для утилізації.

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