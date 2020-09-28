Дружина відомого російського шоумена Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка розбурхала публіку, показавши свою семирічну дочку Амелі
На фотографії дівчинка стоїть на тлі парку, на дитині - яскрава жовта курточка і стильні брючки, передає Politeka.
Ззаду Амелі - два коні: гнідий і сірий в яблуках. На Землі видно опале різнокольорове листя, з чого випливає, що знімок, швидше за все, був зроблений нинішньої осені.
"Як?! У тебе ще немає фотоальбому під назвою "Осінь"....і 15876 фоток з листочками?! ну ти даєш😟 🍂 🍁 🍂", - підписала фотографію дружина знаменитості.
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Шанувальникам сподобалося повідомлення Анжеліки, вони "викупали" дитину в лайках і коментарях.
"Передайте їй що вона зайка❤️😍 😍 щастя їй безмірного !) Ні кажіть ні чого😂 Зайка❤️😍 яка ж вона у Вас мила і класна, сладуся заряджає позитивом", – написали люди.
Politeka писала, що Анжеліка Ревва сколихнула публіку, показавши подорослішала дочка. Анжеліка опублікувала нове фото у своєму мікроблозі в Instagram, приурочене до 13 - річчя Аліси-їх зі співаком Артуром Пирожковим дочки.
На портреті постала кароока дівчинка, з легким розсипом веснянок на носі і розсипаними на плечах темними локонами. Майже доросла Аліса вбралася в сувору сукню з великим бантом під коміром і сердечком на грудях.
"Щастя моє... 13 років тому я стала мамою!!! Я вдячна Небесам і Всевишньому за такий щедрий подарунок долі!!! Ти Неймовірна людина, ти багато чому вчиш нас... твоя доброта і ніжність здатні розтопити будь-яке серце і зробити добрим і великодушним будь-якого, хто наближається до тебе... Ти-наша картина, яку ми писали з татом, занурюючи в любов!!! Будь безмірно щаслива!!! Сяй!!! З Днем Народження, Донечка!!!",- зворушливо привітала спадкоємицю Анжеліка.
Нагадавши, перекачаний Артур Пирожков показав, яким був до слави: "Челентано в молодості".
Як повідомляла Politeka, дочка Артура Пирожкова захопила абсолютним слухом, кадри облетіли мережу.
Також Politeka писала, що незрівнянний Артур Пирожков майстерно перевтілився в жінку, кадри облетіли мережу.