Молодша дочка Артура Пирожкова Амелі підкорила не по-дитячому виразним поглядом на атмосферному фото
Милим знімком дівчинки поділилася в своєму Instagram дружина Олександра Ревви Анжеліка. Вона присвятила свій пост погляду в очі іншої людини.
"Погляд очі в очі - це важливий інструмент встановлення контакту і зближення...зараз все частіше наша увага і наш погляд поглинаються смартфонами, і ми все частіше відчуваємо відчуженість і самотність. Пам'ятайте, що найбільший подарунок, який ми можемо дати своїм близьким - чиста увага і співпереживання. А це неможливо без зорового контакту. Відкладіть телефони і частіше дивіться на улюблених", - написала вона.
Анжеліка поділилася знімком їх з Олександром 7-річної дочки Амелі. На фото дівчинка сидить біля вікна і дивиться вгору. Увагу до себе так і приковують великі очі Амелі незвичайного сіро-зеленого відтінку.
"Двох врятувати не змогли": скандальна Фреймут з чоловіком виходжують покинутого малюка
Ані Лорак у вінчальній сукні розтанула в обіймах Лазарєва: "Добре виглядають"
Рідкісне фото Софії Ротару з братом і сестрою сполошило мережу: "Напевно, дуже засмучується"
"Це підло, видаліть!": у мережу злили принизливі фото Пугачової на відпочинку, такою її мало хто бачив
У коментарях люди тут же відреагували на новий пост Ревви.
"Лялечка!", "Красотулька!", "Які променисті, пустотливі, ясні очі той світлий мить, коли дивлячись на фото Вашої донечки посміхаються не тільки очі, але і серце", "Солодка дівчинка", "янголятко", "красуня наша, милашка і лапочка як наша богиня Афродіта схожа", "яке диво! А очі і погляд настільки чисті і щирі!",- пишуть люди.
Нагадавши, Артур Пирожков зважився на підлий обман з фото, але його швидко викрили: "не вводь людей в блуд!".
Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".
Також Politeka писала, що розпалений Артур Пирожков підняв платтячко дружини і показав, на що здатний: «саме час для третього».