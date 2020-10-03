Молодша дочка Артура Пирожкова Амелі підкорила не по-дитячому виразним поглядом на атмосферному фото

Милим знімком дівчинки поділилася в своєму Instagram дружина Олександра Ревви Анжеліка. Вона присвятила свій пост погляду в очі іншої людини.

"Погляд очі в очі - це важливий інструмент встановлення контакту і зближення...зараз все частіше наша увага і наш погляд поглинаються смартфонами, і ми все частіше відчуваємо відчуженість і самотність. Пам'ятайте, що найбільший подарунок, який ми можемо дати своїм близьким - чиста увага і співпереживання. А це неможливо без зорового контакту. Відкладіть телефони і частіше дивіться на улюблених", - написала вона.

Анжеліка поділилася знімком їх з Олександром 7-річної дочки Амелі. На фото дівчинка сидить біля вікна і дивиться вгору. Увагу до себе так і приковують великі очі Амелі незвичайного сіро-зеленого відтінку.

У коментарях люди тут же відреагували на новий пост Ревви.

"Лялечка!", "Красотулька!", "Які променисті, пустотливі, ясні очі той світлий мить, коли дивлячись на фото Вашої донечки посміхаються не тільки очі, але і серце", "Солодка дівчинка", "янголятко", "красуня наша, милашка і лапочка як наша богиня Афродіта схожа", "яке диво! А очі і погляд настільки чисті і щирі!",- пишуть люди.

Нагадавши, Артур Пирожков зважився на підлий обман з фото, але його швидко викрили: "не вводь людей в блуд!".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".

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