39-річний російський комік Гарік Харламов нарвався на жорстку критику через свій новий проект
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував анонс, під час якого закликав шанувальників дивитися серіал «Гусар» зі своєю участю.
"Півгодини до рейсу, ми майже біля злітної смуги!",- підписав відео Харламов, натякаючи, що скоро по телевізору почнеться новий серіал з його участю.
Варто відзначити, що незважаючи на компліменти від відданих шанувальників, під постом залишили масу слів критики. Люди не оцінили новий серіал з коміком, назвавши його вульгарним і жахливим.
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"Гарік, я подивився і це ні фіга не смішно", "та твій серіал ні про що! Тупий гумор», «Гарік, серіал гівно знатне», "Гарік жжет", "Мммдааа... Не очікував такого гівна. Після першої серії нудило, після 5 хвилин другої серії мало не викинув комп у вікно. Зупинись, світ і так деградує», «не зайшов», «подивився дві серії, без образ слабенько», - пишуть користувачі мережі.
Як відомо, за сюжетом фільму гусар у виконанні Харламова потрапляє в майбутнє, де його чекають різні пікантні ситуації. Критики відразу ж порівняли фільм з радянською картиною "Іван Васильович змінює професію". На думку користувачів мережі, серіал вийшов дуже вульгарним і низькопробним.
Нагадаємо, що Харламова після розлучення з Асмус застукали з ефектною блондинкою, мережа кипить:"відверта вульгарність".
Як Politeka писала, що розлучений Харламов приголомшив різким схудненням і новим образом: «покращав, помолодшав прям».
Також Politeka повідомляла, що Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "ми з нею...".