Відомий російський актор і шоумен Гарік Харламов викликав фурор своїм свіжим фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Харламов поділився кумедним знімком, на якому сидів у компанії легендарного персонажа з мультфільму – Вовка з «Ну, постривай».

Як відомо, комік буде озвучувати цього персонажа в новій екранізації. Фанати вже встигли висловити захват з приводу нового образу артиста, який йому ідеально підходить.

"Тепер дивимося в одну сторону", - підписав знімок артист.

Варто відзначити, що під фото почалося бурхливе обговорення схудлого Харламова. Шанувальники помітили, що після розлучення з актрисою Христиною Асмус комік скинув дуже багато зайвих кілограм. У нього пропало друге підборіддя і живіт.

"Гар, друже, чогось ти схуднув", "Ну, Гарік, постривай", "схуд, покращав, помолодшав прям", "Красунчик, переконуюся знову і знову!!! Перемог нереальних!!!", "Як ви постройнішали!!!", "Одне обличчя!", "Змарнував як! Блін! Я зрозумів! Хочеш схуднути-разводься!) ", "Зайця визираєте?", "Схуд)", "Ну, Гарік, Ну, схуд!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов приголомшив новою роллю. Він поділився анонсом серіалу, в якому грає гулящого гусара. За сюжетом фільму він потрапляє в майбутнє, де з ним відбуваються різні цікаві ситуації.

Нагадаємо, що Гарік Харламов, який розвівся, отримав в ніс від актриси-красуні:"навіть пішла кров".

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Гарік Харламов насилу вмістив обличчя в кадр і насмішив мережу: "у депутати подався?".