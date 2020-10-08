Хореограф Влад Яма, який є суддею проекту "Танці з зірками", згадав про конфлікт з учасниками шоу

У програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" він згадав про конфлікт, який виник між ним і телеведучою Лесею Нікітюк на проекті. Тоді Леся була учасницею шоу, а Влад оцінював її.

На одному з прямих ефірів зірці не сподобалося одне з формулювань судді з приводу її виступу. Нікітюк сильно образилася на ставлення Ями до її номерів. Як зізнався хореограф, він досі відчуває, що Нікітюк ображена, хоч по роботі їм і доводиться перетинатися на різних проектах. При цьому Яма переконує, що конфліктувати спеціально він не планував.

"Конфлікти, які відбувалися з зірками, виходили спонтанно. Я цього точно не планував і 100% не хотів. Але що вже сталося, то сталося", - зазначив він.

За словами Ями, перед Дмитром Комаровим, якому також неабияк діставалося на проекті, він вибачився відразу ж після закінчення шоу.

Незважаючи на свої слова в інтерв'ю, в останньому пості в Instagram Яма не упустив можливості знову вкольнути Дмитра і Лесю. Він заявив, що завжди судить чесно, хоча багатьом глядачам так і не здається.

"Наприклад, сотні людей абсолютно серйозно писали мені, що Дмитро Комаров і Леся Нікітюк танцюють технічніше своїх суперників", - зазначив Влад Яма.

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