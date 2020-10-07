Влад Яма "дорого заплатив" за славу і успіх в шоу-бізнесі

Відверту заяву танцюрист зробив в інтерв'ю програма "Зірковий шлях".

За його словами, після переїзду в Києві він мріяв стати чемпіоном світу.

"Коли я переїхав із Запоріжжя до Києва, у мене була дуже сильна і яскрава мрія – стати чемпіоном світу. Я відчував, що ще 6-7 років і у мене може вийти. Я хотів бути кращим, ось і все", - зізнався Влад Яма в ефірі програми.

Але вже через рік після переїзду до Києва танцюристу довелося попрощатися з мрією, оскільки він отримав серйозну травму. Більш того, йому довелося вперше тверезо подумати про продовження кар'єри.

«У мене тріснув хрящик, який покриває надколінок з внутрішньої сторони. Спочатку це була просто біль, потім з'явився набряк. І я не міг нормально ходити. Починав кульгати. Потім я потрапив до лікарів, які мені сказали, що треба оперувати. Мені зробили першу операцію. А через чотири роки те ж саме повторилося з другою ногою», - впевнено продовжив він.

Дізнавшись свій важкий діагноз, Влад Яма не стримував сліз і відразу ж подзвонив батькам.

"Я дуже добре пам'ятаю цей момент, я лежав на дивані, у мене були сльози на очах. Зателефонувавши батькам, я сказав, що не можу танцювати. Вони стали мене заспокоювати", - згадує суддя шоу"Танці з зірками".

Після важкої травми Влад Яма всерйоз почав замислюватися над тим, щоб спробувати свої сили на юридичному факультеті.

«Я досить успішно займався правознавством ще в школі. Перемагав на олімпіадах. Я приблизно розумів напрямок і знав, що одного разу у мене це вийде. Але в той же час було ясно, що настільки крутим юристом, як мій брат, я ніколи не стану. Навіть якщо стану битися головою об стінку, він все одно буде кращим», - продовжив популярний танцюрист у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Яма згадав, що його життя кардинально змінилося після того, як його запросили взяти участь у популярному танцювальному шоу.

Нагадавши, Влад Яма приголомшив несподіваним повідомленням напередодні довгоочікуваного шоу.

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