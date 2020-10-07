Влад Яма розповів, чи вдалося йому помиритися з Лесею Нікітюк після конфлікту на шоу "Танці з зірками"



Хореограф зазначив, що конфлікт, який стався з Лесею Нікітюк на шоу "Танці з зірками", був спонтанним. Телеведучу боляче зачепив коментар суворого судді, тому вони і не змогли знайти спільну мову. Про це повідомляється на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram, передає Politeka.net.



"Я цього точно не планував і 100% не хотів. Але що сталося, те сталося", - пояснив Влад.

Яма також зізнався, що зараз регулярно спілкується з Лесею Нікітюк на різних зйомках, але відчуває – невелика крапля напруги таки існує.

Раніше повідомлялося, що Влад Яма "дорого заплатив" за славу і успіх в шоу-бізнесі. Відверту заяву танцюрист зробив в інтерв'ю програмі"Зірковий шлях".

За словами Влада, після переїзду в Києві він мріяв стати чемпіоном світу. Але вже через рік танцюристу довелося попрощатися з мрією, оскільки він отримав серйозну травму.

«У мене тріснув хрящик, який покриває надколінок з внутрішньої сторони. Спочатку це був просто біль, потім з'явився набряк. І я не міг нормально ходити. Починав кульгати. Потім я потрапив до лікарів, які мені сказали, що треба оперувати. Мені зробили першу операцію. А через чотири роки те ж саме повторилося з другою ногою», - відверто розповів Влад.

Дізнавшись свій важкий діагноз, Влад Яма не стримував сліз і відразу ж подзвонив батькам: "Я дуже добре пам'ятаю цей момент, я лежав на дивані, у мене були сльози на очах. Зателефонувавши батькам, я сказав, що не можу танцювати. Вони стали мене заспокоювати".

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