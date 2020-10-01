Знаменитий український танцюрист і член журі шоу "Танці з зірками" Влад Яма поділився палкими спільними фото зі своєю дружиною Лілією

Хореограф опублікував новий пост в Instagram, в якому розповів про своє знайомство з дружиною. Про це повідомляє Politeka.net.

У публікації Яма згадав про те, як в першу зустріч протанцював зі своєю майбутньою дружиною всю ніч.

"Моя дружина - професійна танцівниця. Чую це регулярно протягом багатьох років... в день нашого знайомства ми танцювали всю ніч. Я зрозумів, що хочу танцювати в цій парі дуже довго. Робимо це вже більше 13 років. А насправді Ліліана займалася всього кілька місяців. Уявіть собі, бальними танцями", - розповів танцюрист.

Він також запропонував своїм передплатникам вгадати, через що Лілія кинула танці.

Крім того, Яма опублікував яскраві фото, на яких вони з дружиною відображені під час пристрасного танцю. Лілія в світлому костюмі з короткого топа і довгої спідниці пристрасно притискається до чоловіка, а він обіймає її, демонструючи чуттєві танцювальні пози.

Фанати яскравої пари тут же почали коментувати пост.

"Боже, яка красуня", "Сімейне життя вона така", "красива, талановита і щира пара!!! Довгих років життя вам і нескінченного щастя!",- пишуть люди.

Нагадаємо, Влад Яма приголомшив несподіваним повідомленням напередодні довгоочікуваного шоу.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма став жертвою цькування, танцюрист вразив зізнанням: "і губи розбивали, і ніс...".

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