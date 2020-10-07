Хирург показал, как могли бы сейчас выглядеть Алла Пугачева и София Ротару, если бы не прибегли к пластике

И Примадонна, и Ротару факт вмешательства хирургов отрицают, однако московский пластический хирург Амжад Аль-Юсеф уверен — работа специалиста в обоих случаях очевидна. С единственной разницей — над Ротару работал настоящий профи, передает КП.

Для сравнения, хирург показал на фото, как могли бы выглядеть Ротару и Пугачева без пластики. Разница ошеломляет — артисток за множеством морщин практически невозможно узнать.

В Сети поспешили отметить, что 71-летняя Пугачева и 73-летняя Ротару без пластики очень похожи на обычных русских бабушек, которых можно встретить в каждом дворе.

Ранее сообщалось, что звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин вместе появились на публике. В сети появился снимок, на котором супруги запечатлена во время одного из концертных выступлений.

Пародист позирует в элегантном черном костюме, его дама сердца – также в черном. Эффектности образу Аллы Борисовны добавляет оригинальный головной убор с вуалью в тон наряду и серебрянный массивный кулон. Правда, отдаленно ее наряд напоминает - траурный. На ее лице яркий макияж с румянами, стрелками и красной помадой.

Большинство пользователей сети расхвалило внешний вид звездной пары, написав им лестные комментарии. Некоторые даже заметили, что совсем скоро Галкин будет выглядеть старше своей жены.

Напомним, 71-летняя Пугачева устроила горячие танцы с Галкиным: "Аллуся - отпад!".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео.

Также Politeka писала, что редкое фото Софии Ротару с братом и сестрой всполошило Сеть.