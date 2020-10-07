Молдавський співак Дан Балан, якому після шоу "Голос країни" приписують роман з Тіною Кароль, заінтригував мережу новою відеороботою

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив короткий фрагмент кліпу "Crazy Loop-80's on my brain", прем'єра якого відбудеться вже зовсім скоро, передає Politeka.net.

У кадрі Балан постав у вузьких чорних брюках і сорочці з коротким рукавом. Доповнили образ в стилі 80-х підтяжки, краватка і затемнені окуляри з товстою білою оправою. Дан демонструє свої коронні рухи, спускаючись по сходах в незвичайних декораціях. Довгоочікуване відео заінтригувало фанатів і вони відразу ж засипали артиста компліментами і лайками.

"Сталося! 8 чудо світу", "Нарешті ми дочекалися 🥳 💜 ",

"Такий гарний, образ🔥", "Оххх, нічо собі, Даник, ти живий 🤭", "який красунчик Боже♪", "Ну коли ж вже? Ну коли? Ми знемагаємо", "Боже ну цей чоловік скоро зведе мене з розуму", "80і близько як ніколи! Дан, не томи, випускай вже цю бомбу!!!",- пишуть захоплені шанувальники під роликом.

Звичайно ж, не обійшлося і без коментарів про Тіну Кароль. Парочці, як відомо, давно приписують романтичні стосунки. Ті, хоч і не підтверджують чутки, але час від часу розігрівають публіку пікантними "штучками" перед камерою.

"Краще була б Тіна in your brain😅🙈", "Дан, а де Тіна? Знову в підвалі?", "Живий!!!ну звичайно ніколи, Тіна там всі справи", - пишуть Балану.

Раніше повідомлялося, що на офіційній сторінці проекту "Голос країни" в Instagram опублікували "шматочок" спільного виступу двох суддів цього шоу Кароль і Балана. У підписі до кадрів телеканал "1+1" привітав фанатів шоу з Днем музики.

Користувачі розгледіли в цьому якийсь знак: мовляв, Тіна і Дан повинні будуть з'явитися в якості суддів і в наступному, 11-му, сезоні "Голосу".

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