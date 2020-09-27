Это полностью изменило ее жизнь

Мама молдавского исполнителя Дана Балана, которая прославилась в Украине, могла бы и не быть певицей

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщили в сюжете «1+1», опубликованном в Инстаграм-аккаунте канала.

В анонсе отмечается, что Дан вырос в Молдове, но стал популярным за ее пределами. Его мама Людмила Балан тоже очень популярна на родине в Молдове. Там Людмила успешная певица и телеведущая. Как признавалась сама Людмила, заняться музыкой ее заставил сын. До выхода на эстраду женщина пела только в кругу семьи и в детских шоу, которые вела.

Когда Людмила воспользовалась советом сына, ей удалось построить успешную карьеру певицы. Если бы не это жизненное решение, она могла бы так и остаться только ведущей.

Многие поклонники не знали такого интересного факта об успешной маме Балана. Под видео зрители оставили несколько комментариев.

«Я смотрел Дана Балана в «Голосе страны» и он мой любимый судья шоу, потому что он Дракула шоу, а я обожаю Дракулу», «Мама у Дана красотка», «Я ее выступление на Голосе пересматриваю очень часто», «Любимые», «Мама молодец, что прислушивалась к Дану», - пишут пользователи сети.

Как известно, маме Дана 62 года, но выглядит она намного моложе.

Напомним, что белокурая мама Дана Балана сверкнула фигуркой в одежде для 18-летних: «Ну слишком…».

Как сообщала Politeka, Дан Балан и счастливая Тина Кароль с коляской вызвали ажиотаж: "Взяли ребенка напрокат?".

Также Politeka писала, что Дан Балан взорвал сеть ярким видео, Кароль оказалась не у дел: "Как так вышло, что у вас с Тиной...".