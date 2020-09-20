Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на волнующий всех вопрос о Дане Балане
Как сообщает Politeka.net, в эфире программы "Світське життя" Тина Кароль рассказывала про свой новый альбом, в котором, к слову, есть песня, спетая в дуэте с Даном. Телеведущая Катя Осадчая не сдержалась и заговорила с Тиной об исполнителе, с которым артистке долгое время приписывали роман.
«Сейчас будет вопрос от всех телезрителей. Где Дан?», - спросила Катя Осадчая у Тины, намекая на пропажу артиста после окончания проекта «Голос країни».
«Так ты сегодня ходишь по дому, а Дана нет. Он спрятался», - пошутила Кароль.
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Осадчая предложила Тине расставить все точки в этой теме, на что Тина ответила простым вопросом «А зачем?».
«Ну и что, что интересно. Это жизнь», - отметила Тина и переключилась на следующую тему.
Ранее мы писали, что в интервью Осадчей Тина честно призналась, что мечтает о дочке. Она отметила, что готова даже удочерить ребенка, если не удастся построить семью.
Кроме этого, Кароль отметила, что в ее жизни есть место мужчинам. Она надеется, что однажды найдет свою пристань, ведь нельзя искать вдохновение только в своем саду.
Напомним, что Тина Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине и назвала его имя: "Вытащил из всех бед".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль впервые заговорила о дочери, удивив даже Катю Осадчую: «С любимым человеком...».
Также Politeka писала, что Кароль обтянулась кожей и поразила всех на "Алее звезд" в Киеве: "Не сиди на полу, замерзнешь!".