Популярная украинская певица Тина Кароль ответила на волнующий всех вопрос о Дане Балане

Как сообщает Politeka.net, в эфире программы "Світське життя" Тина Кароль рассказывала про свой новый альбом, в котором, к слову, есть песня, спетая в дуэте с Даном. Телеведущая Катя Осадчая не сдержалась и заговорила с Тиной об исполнителе, с которым артистке долгое время приписывали роман.

«Сейчас будет вопрос от всех телезрителей. Где Дан?», - спросила Катя Осадчая у Тины, намекая на пропажу артиста после окончания проекта «Голос країни».

«Так ты сегодня ходишь по дому, а Дана нет. Он спрятался», - пошутила Кароль.

Осадчая предложила Тине расставить все точки в этой теме, на что Тина ответила простым вопросом «А зачем?».

«Ну и что, что интересно. Это жизнь», - отметила Тина и переключилась на следующую тему.

Ранее мы писали, что в интервью Осадчей Тина честно призналась, что мечтает о дочке. Она отметила, что готова даже удочерить ребенка, если не удастся построить семью.

Кроме этого, Кароль отметила, что в ее жизни есть место мужчинам. Она надеется, что однажды найдет свою пристань, ведь нельзя искать вдохновение только в своем саду.

Напомним, что Тина Кароль откровенно поведала о своем любимом мужчине и назвала его имя: "Вытащил из всех бед".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль впервые заговорила о дочери, удивив даже Катю Осадчую: «С любимым человеком...».

Также Politeka писала, что Кароль обтянулась кожей и поразила всех на "Алее звезд" в Киеве: "Не сиди на полу, замерзнешь!".