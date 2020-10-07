Бюджетний дефіцит України може значно зрости через нещодавнє рішення влади збільшити мінімальну зарплату

Про ризики, які може спричинити за собою відповідна ініціатива, йдеться в прогнозі Світового банку.

Відзначається, що бюджетному дефіциту загрожує зростання до понад 6% від ВВП. Крім того, очікується, що підвищення мінімалки призведе до зростання загальних потреб у фінансуванні до більш ніж 13% від ВВП. При цьому потреби у виплаті держборгу оцінюються в розмірі понад 7% від ВВП в 2021 і 2022 роках.

У той же час, Україна розраховує на залучення додаткового фінансування від МВФ, Світового банку та ЄС на загальну суму близько 2,9 мільярда доларів в кінці року. Якщо ж країна не отримає ці гроші, уряд буде змушений обмежити витрати або запозичити більше всередині країни.

У прогнозі підкреслюється, що ці ризики особливо актуальні в середньостроковій перспективі. Експерти пишуть, що для утримання бюджетного дефіциту на стійкому рівні Україні потрібно стримувати тиск на поточні витрати. Також підкреслюється, що підвищення зарплат бюджетникам має проводитися в комплексі з іншими реформами у сфері охорони здоров'я та освіти і відповідати зростанню продуктивності праці.

Як відомо, у серпні Верховна Рада підтримала законопроект, який передбачає поетапне підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до 6500 гривень.

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