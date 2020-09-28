Известный украинский хореограф и судья проекта «Танці з зірками» Влад Яма откровенно рассказал о том, как подвергался травле в школе

История артиста появилась на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм. Так, Яма признался журналистам, что в детстве был жертвой буллинга. Причиной стали его занятия танцами.

«Мне в спину кричали: «Танцор пошел». До какого-то момента я считал это даже оскорблением, потому что другим ребятам ничего подобного не говорили. Бывало, что и губы разбивали, и нос несколько раз», - вспоминает хореограф.

Однако, в 7 классе, после того как Яма станцевал вальс на первом звонке, «все перевернулось с ног на голову».

«Меня все начали уважать. Конечно, каждый по-своему. Ребята - за то, что никто в школе не мог так танцевать. А девочки в принципе после того танца меня впервые заметили», - поделился артист.

Он признался, что до этого даже если ему кто-то нравился, у него даже в мыслях не было в этом признаваться.

Ранее мы писали, что телеведущая Ольга Фреймут, которая является одной из участниц проекта «Танці з зірками» публично унизила одного из судей шоу.

После своего выступления Ольга выслушала замечания судей и решила подколоть их за всю критику, которую ей пришлось выслушать.

Фреймут подарила Екатерине Кухар ножницы, чтобы она «подрезала свой язычок», а с Владом Ямой обошлась еще жестче. Обиженная Фреймут решила подарить хореографу свою книгу «Этикет». По мнению телеведущей, Яме не мешало бы подтянуть эти знания.

Напомним, Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".

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