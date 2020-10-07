Відома російська співачка Анна Семенович показала себе у ванній в процесі лікування небезпечного китайського вірусу

Не так давно зірка зізналася своїм шанувальникам, що зараза, яка зараз вирує у всьому світі, не обійшла стороною і її. Семенович опублікувала в Instagram новий пост, в якому поділилася новими подробицями про своє самопочуття, повідомляє Politeka.net.

"Улюблені, спасибі вам велике за підтримку. Я відчуваю вашу силу і любов, і мені стало набагато легше. Сьогодні навіть вистачило сил, прийняти мою улюблену ванну з сіллю!!! Яке це задоволення. До речі, ванна з сіллю піднімає імунітет і дуже корисна для суглобів", - написала Семенович.

Вона також порадила всім загартовувати свій імунітет і уважно спостерігати за своїм самопочуттям, щоб не пропустити перші симптоми захворювання.

До свого посту співачка прикріпила фотографію, на якій вона сидить в заповненій ванній. Семенович повністю оголена і прикриває груди однією рукою. Зірка позує на фото без макіяжу.

Її шанувальники тут же почали обговорювати публікацію.

"З легким паром", "Аня ну як не крути я в тебе закохався", "а слабо у всій красі сфоткатися", "навіщо так дражнить нас", " Фффсее в своєму репертуарі...хворіє, а сисяндри не забуває рекламувати", "така красива! Природна, просто красуня", - пишуть люди.

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