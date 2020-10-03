Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал покрасувалася в поліцейській формі в компанії двох "серйозних хлопців"
25-річна українська актриса після успіху в популярному серіалі вирішила не зменшувати обертів. Так, Кошмал отримала роль в серіалі "Юрчишини", де їй належить виконати роль відважної служительки закону. Зірка поділилася фото зі зйомок у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімку Кошмал позує зі своїми колегами по знімальному майданчику: Дмитром Вівчарюком і Володимиром Канівцем. Всі троє одягнені в поліцейську форму і позують з суворими виразами обличчя, як і личить правоохоронцям.
"Просто дуже небезпечні, навіть занадто", - підписала фото Кошмал.
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Її шанувальники тут же почали обговорювати знімок.
"Тепер я точно жодного правила дорожнього руху не порушу", "цих поліцейських боїться все місто", "Поліцейська академія Ы", "Аня - ви чудова", "серйозні хлопці! Хоч зараз в наряд! Бережися злочинці!",- пишуть люди.
До цього ми писали, що Кошмал захопила красою на ніжному фото. Актриса, що полюбилася багатьом по ролі Женьки в "Сватах", показала новий знімок на своїй сторінці Instagram.
"Настала осінь у всій своїй красі: дощ, вітер і шалено Драматичне небо над головою. Знову прокидаєшся на роботу в темну ніч і зустрічаєш світанки. Я не пам'ятаю, коли останній раз вставала пізніше 5.30. І все ж кожна пора року прекрасно по своєму, згодні?",- написала актриса.
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