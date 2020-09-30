Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал підкорила ідеальною фігурою в купальнику

Спекотне фото актриси, полюбилася багатьом по ролі Женьки в "Сватах", з'явилося на одній з фан-сторінок серіалу в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку Кошмал сидить на гойдалках, встановлених прямо в морі. Актриса позує в спокусливому чорному купальнику-бікіні, який дозволяє їй продемонструвати всі достоїнства її фігури.

Кошмал елегантно позує на гойдалках, млосно піднявши голову вгору. Навколо неї на всі боки розлітаються бризки води.

"Красуня Анна Кошмал", - йдеться у підписі до фото.

Шанувальники актриси тут же почали коментувати знімок.

"абсолютно згоден", "мила дуже", "вона жахливо зіграла Женю.....На мій погляд, не актриса", "хороша попа", "Женю іншу не уявляю. Дівчинка класна. Актриса починаюча, але дуже перспективна. Але ж там і співати треба було, і танцювати. Хто б ще так зміг? Анютка, молодець!",- пишуть люди.

До цього ми повідомляли, що Кошмал здивувала публіку несподіваним перетворенням. Зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram. Анна постала в новій ролі, показавши кадр зі зйомок серіалу "Юрчишини".

Дівчина "опинилася" в поліцейській машині у формі патрульної, поруч зі своїми "товаришами по службі". Кошмал сиділа на передньому пасажирському місці і посміхалася в камеру. Варто відзначити, поліцейська форма їй дуже йде.

Нагадавши, зірка "Сватів" кардинально змінила амплуа, Женьку не впізнати: "Ого, що нас чекає!".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" приголомшила вагітним животом, несподівані кадри: "ми чекаємо...".

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