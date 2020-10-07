Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко підкорила своїм талантом мільйони фанатів

Однією з найбільш пам'ятних ролей зірки стало виконання Валюхи Будько в "Сватах", повідомляє Politeka.net. Шанувальники артистки настільки були вражені грою Кравченко, що вирішили присвятити їй сторінку в Інстаграм.

На фан-сторінці з'явився новий пост, на якому всім відома "Валюха" в яскравому одязі і з червоною помадою на губах посміхається, а її колега Олеся Железняк, яка втілила образ дружини Мітяя - Лариси Буханкіної, стояла поруч з дитиною на руках.

Це стоп-кадр з нового сезону серіалу, який сподобався творцям групи. Видно, як зірки змінилися і вже зовсім не такі, як були раніше.

"Всім гарного дня ❤️", - написали автори поста.

За дві години пост зібрав майже 6000 лайків і багато коментарів.

"Коли вже ми побачимо цей шедевр😭 🙏 🏼, у Ларисон вже донька велика 👍 Валентина, наша родзинка😍 🌹", "Тетяна Кравченко,Я вас обожнюю,дуже люблю фільми з вашою участю, будьте здорові"," ну, коли ж вже продовження буде, новий сезон дуже чекаю, всі серії переглянула вже всіх сезонів і не по разу, напам'ять знаю"," що одна, що друга. Приголомшливі актриси! Бравооо!!!", "Червона помада це бомба!", "Коли ж нарешті вийдуть нові серії серіалу", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, на іншому відео Тетяна Кравченко та Олеся Железняк були зображені з безліччю букетів після вистави»Сирена і Вікторія". Артистки дякують своїм глядачам.

"Бачите, який глядач прекрасний сміливий. Спасибі вам велике", - сказала Кравченко.

У мережі після зворушливих кадрів засипали улюблених артисток компліментами.

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