Відома українська співачка Аліна Гросу показала себе в новому образі

Зірка поділилася в своєму Instagram новими кадрами, на яких постала з незвичним для себе кольором волосся. Про це пише Politeka.net.

Так, на новому короткому відео Гросу знімає себе в дзеркалі. Артистка поправляє довгу копицю волосся карамельного кольору з рудуватим відтінком.

"У новій картині #ДНК, я постану вже трохи в іншому образі, карамельно-волосої дівчини, грубо кажучи, трохи рудої. І так питання дня, як мені краще? З блондом або рижулею?",- поцікавилася зірка у своїх передплатників.

Для порівняння Гросу також поділилася відео, на якому вона позує ще зі старим кольором волосся.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати її пост.

"Не треба блонда. Краще натуральний", "хороша руда плюс веснянки", "а вам йде трохи рудий колір, красиво", "і так і так вам все до лиця) Чарівна ви красуня", "ще трохи і ти станеш схожа на Віру Брежнєву)", "Рудий вам теж йде, але я за блонд", "Ваш блонд набагато крутіше, ніж ця перука", - пишуть люди.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про розлучення 25-річної зірки. Гросу відверто розповіла подробиці розставання. Так, в "Світському житті" співачка згадала, як 22 грудня в 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, у Олександра з'явилася інша жінка.

Нагадаємо, чуттєва Гросу видала нові одкровення після раптового розлучення.

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