Розкрито план королеви Єлизавети II для її онука Гаррі і Меган Маркл
Про це пише британське видання Daily Mirror.
Так, британський монарх хотіла в 2019 році принца Гаррі і Меган Маркл відправити жити в ПАР.
Єлизавета II прекрасно знала, що її онук Гаррі з дружиною вже втомилися від королівських зобов'язань і постійної уваги журналістів.
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Сама ж Єлизавета II в далекому 1949 році на два роки переїхала на Мальту, щоб впоратися з подібними почуттями і насолодитися «звичайним життям», поки принц Філіп проходив військово-морську службу на Середземному морі.
Варто відзначити, що колишні герцоги Сассекські також розглядали можливість переїзду в Йоганнесбург, де почали зароджуватися їхні почуття. Там пара, за задумом Букінгемського палацу, повинна була займатися благодійністю і прославляти Великобританію.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл спантеличила оточення Єлизавети II.
Члени королівської сім'ї не знали, що робити з дружиною принца Гаррі, а її стан викликає побоювання.
"Потрібно розуміти, що вся монархічна стратегія побудована на взаємній підтримці всіх членів королівської сім'ї. А Меган все це змінила. Вона непроста людина, і у неї небезпечно високий рівень віри в себе», - запевняє Роберт Лейсі.
За його словами, ситуацію погіршувало те, що принц Гаррі не старший син принца Чарльза і тому навряд чи стане королем.
Нагадавши, чоловік Єлизавети II розлючений поведінкою Меган Маркл і принца Гаррі
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