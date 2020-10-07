Розкрито план королеви Єлизавети II для її онука Гаррі і Меган Маркл

Про це пише британське видання Daily Mirror.

Так, британський монарх хотіла в 2019 році принца Гаррі і Меган Маркл відправити жити в ПАР.

Єлизавета II прекрасно знала, що її онук Гаррі з дружиною вже втомилися від королівських зобов'язань і постійної уваги журналістів.

Сама ж Єлизавета II в далекому 1949 році на два роки переїхала на Мальту, щоб впоратися з подібними почуттями і насолодитися «звичайним життям», поки принц Філіп проходив військово-морську службу на Середземному морі.

Варто відзначити, що колишні герцоги Сассекські також розглядали можливість переїзду в Йоганнесбург, де почали зароджуватися їхні почуття. Там пара, за задумом Букінгемського палацу, повинна була займатися благодійністю і прославляти Великобританію.

Раніше ми розповідали, як Меган Маркл спантеличила оточення Єлизавети II.

Члени королівської сім'ї не знали, що робити з дружиною принца Гаррі, а її стан викликає побоювання.

"Потрібно розуміти, що вся монархічна стратегія побудована на взаємній підтримці всіх членів королівської сім'ї. А Меган все це змінила. Вона непроста людина, і у неї небезпечно високий рівень віри в себе», - запевняє Роберт Лейсі.

За його словами, ситуацію погіршувало те, що принц Гаррі не старший син принца Чарльза і тому навряд чи стане королем.

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