Раскрыт план королевы Елизаветы II для ее внука Гарри и Меган Маркл

Об этом пишет британское издание Daily Mirror.

Так, британский монарх хотела в 2019 году принца Гарри и Меган Маркл отправить жить в ЮАР.

Елизавета II прекрасно знала, что ее внук Гарри с супругой уже устали от королевских обязательств и постоянного внимания журналистов.

Сама же Елизавета II в далеком 1949 году на два года переехала на Мальту, чтобы справиться с подобными чувствами и насладиться «обычной жизнью», пока принц Филипп проходил военно-морскую службу на Средиземном море.

Стоит отметить, что бывшие герцоги Сассекские также рассматривали возможность переезда в Йоханнесбург, где начали зарождаться их чувства. Там пара, по задумке Букингемского дворца, должна была заниматься благотворительностью и прославлять Великобританию.

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Члены королевской семьи не знали, что делать с женой принца Гарри, а ее состояние вызывает опасения.

«Нужно понимать, что вся монархическая стратегия построена на взаимной поддержке всех членов королевской семьи. А Меган все это изменила. Она непростой человек, и у нее опасно высокий уровень веры в себя», - уверяет Роберт Лейси.

По его словам, ситуацию усугубляло то, что принц Гарри не старший сын принца Чарльза и потому вряд ли станет королем.

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