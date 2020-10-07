Українцям розповіли, як можуть змінитися зарплати вже через 10-20 років

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Як відомо, в Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій пільговики можуть отримувати гідні виплати.

У разі затвердження законопроекту по 1% із зарплат будуть відраховувати всі працюючі українці та ще по 2% на кожного співробітника - роботодавці.

І в документі, який вже був внесений до Верховної Ради, автори вирішили спрогнозувати можливі розміри середньої зарплати через 10-20 років.

Згідно з прогнозами, в 2023 році це буде близько 12,8 тисяч гривень, в 2030 році — 22 тисячі, в 2040 році — 39,3 тисячі, а до 2050 року — близько 59 тисяч. Тобто, через 30 років внесок середньостатистичного українця на накопичувальний рахунок повинен становити більше 4 тисяч гривень на місяць.

Але з цих сум, за розрахунками Верховної Ради, списуватимуть круглі суми для накопичувальних пенсій.

Накопичені гроші, як прописано в документі, можна буде отримати разово (всю суму), або частинами — як звичайну пенсію, тобто помісячно. Автори законопроекту прорахували, якщо спочатку пенсійний внесок (самого працюючого і роботодавця) складе 3%, то до 2030 року він виросте до 4%, 2040 році — 5%, 2050 році — 7%.

Щоб вийти на додаткову пенсію хоча б в 1500 гривень, потрібно отримувати зарплату до 50 тисяч гривень і збирати не менше 20 років.

Однак, як запевняє фінансовий аналітик Олексій Кущ, не всі українці отримуватимуть значні накопичувальні виплати. Накопичити на пенсії зможуть ті, кому зараз менше 30 років. А українці, старше 35 років, будуть змушені або відкладати багато, або до пенсії зможуть накопичити копійки.

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