Украинцам рассказали, как могут измениться зарплаты уже через 10-20 лет

Об этом пишет Страна.

Как известно, в Украине планируют ввести накопительную пенсионную систему, благодаря которой льготники могут получать достойные выплаты.

В случае утверждения законопроекта по 1% с зарплат будут отчислять все работающие украинцы и еще по 2% на каждого сотрудника - работодатели.

И в документе, который уже был внесен в Верховную Раду, авторы решили спрогнозировать возможные размеры средней зарплаты через 10-20 лет.

Согласно прогнозам, в 2023 году это будет около 12,8 тысяч гривен, в 2030 году — 22 тысячи, в 2040 году — 39,3 тысячи, а к 2050 году — около 59 тысяч. То есть, через 30 лет взнос среднестатистического украинца на накопительный счет должен составлять больше 4 тысяч гривен в месяц.

Но из этих сумм, по расчетам Верховной Рады, будут списывать круглые суммы для накопительных пенсий.

Накопленные деньги, как прописано в документе, можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть помесячно. Авторы законопроекта просчитали, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году он вырастет до 4%, 2040 году — 5%, 2050 году — 7%.

Чтобы выйти на дополнительную пенсию хотя бы в 1500 гривен, нужно получать зарплату до 50 тысяч гривен и копить не менее 20 лет.

Однако, как уверяет финансовый аналитик Алексей Кущ, не все украинцы будут получать внушительные накопительные выплаты. Накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А украинцы, старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Напомним, что падение зарплат и увольнения: кто из украинцев останется без денег и работы в ближайшее время.

Как Politeka писала, что "зарплаты увеличат сначала на 20%, а потом еще на 8,3%": кого и с какого числа ждут новые оклады.

Также Politeka сообщала, что в Кабмине раскрыли, кому и когда выделят деньги, а также назвали суммы.