В Госбюджете на следующий год предусмотрены финансы на увеличение окладов и зарплат работников образовательной сферы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение Министерства образования

Так, согласно данным ведомства, в следующем году должностной оклад работника первого тарифного разряда изменится два раза: с 1 января он составит 2670 гривен, а с 1 июля - 2893 гривен (на 20 и 8,3% соответственно).

Уточняется, что в связи с отсутствием инфляционных источников финансирования на реализацию постановления Кабмина, касающегося повышения зарплаты педагогов, правительство поручило Минобразования подготовить проект решения о приостановлении действия данного постановления до 31 декабря 2021 года.

"Отсрочка не предусматривает изменений в условиях оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников, действующих на сегодня, а именно: установление доплат, надбавок, повышений должностных окладов", – добавили в министерстве образования и науки.

В свою очередь, по словам и.о. министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, в проект госбюджета на следующий год заложено увеличение в зарплаты воспитателей детсадов в среднем от 8 до 11 тысяч гривен в течение года.

"Сейчас идет разработка нового стандарта дошкольного образования", – заверил чиновник.

Так, например, на сегодня средняя зарплата заведующего заведения дошкольного образования составляет 9 тыс. 262 грн. С января следующего года ее обещают увеличить до 11 тыс. 114 грн, а с июля – до 12 тыс. 042 гривны.

Молодой воспитатель без категории и с малым стажем работы сейчас получает 6 тыс. 534 грн. С января таким сотрудникам обещают повысить зарплату до 7 тыс. 839 грн, а с июля — до 8 тыс. 494 грн.

Соответственно воспитатель первой категории с января 2021 будет получать 10 тыс. 445 грн, с июля – 11 тыс. 317 грн. Зарплата воспитателя высшей категории с января повысится до 11 тыс. 134 грн, а с июля — до 12 тыс. 065 грн.

Ранее мы писали, что уже в ближайшем будущем для Украины могут стать реальностью регулярные задержки с выплатами пенсий. Дело в том, что плательщики задолжали Пенсионному фонду гигантскую сумму – двадцать с половиной миллиардов гривен. Более половины её, около 11 миллиардов, должны физические лица-предприниматели. Таким образом, платить пенсии постепенно становится нечем.

Прежде ситуацию до некоторой степени спасало Государственное казначейство, одалживая деньги Пенсионному фонду. Однако теперь он уже не может получать новые кредиты, пока не расплатится по старым.

Это ведёт к росту дефицита бюджета ПФУ. Всего за полгода, с января по июль нынешнего года, он увеличился с 23 до 34 миллиардов гривен, то есть на 11 миллиардов. Впрочем, в этом бюджете не учтены поступления средств из казны, гарантированные государством.

Однако на 2021 год в проекте государственного бюджета на пенсионное обеспечение выделено больше средств, чем когда-либо за всю нашу историю – 203 миллиарда 800 миллионов гривен. Об этом сообщают в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не на долго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара

Как сообщала Politeka, скачок тарифов на коммуналку, украинцев предупредили, к чему готовиться: "До 25 октября никто..."

Также Politeka писала, что падение зарплат и увольнения: кто из украинцев останется без денег и работы в ближайшее время